Ermittlungen 74-jähriger Viersener unter Mordverdacht: Ehefrau tot Von dpa | 01.06.2023, 13:31 Uhr

Ein 74-jähriger Viersener steht unter Mordverdacht. Er soll seine ein Jahr jüngere Ehefrau umgebracht haben. Ein Richter in Mönchengladbach habe inzwischen Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann erlassen und ihn in Untersuchungshaft geschickt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.