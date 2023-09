Köln 74-Jähriger fährt mit Auto gegen einen Baum und stirbt Von dpa | 03.09.2023, 12:27 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 74 Jahre alter Mann ist in Köln mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Senior kam auf der rechten Rheinseite im Stadtteil Langel aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit dem Baum. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 74-Jährige erlag trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.