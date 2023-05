Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle 73-jähriger Radfahrer nach Sturz in Lebensgefahr Von dpa | 28.05.2023, 17:11 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist in Mönchengladbach gegen eine geöffnete Autotür gefahren und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Schuld an dem Unfall soll ein 61 Jahre alter Autofahrer gewesen sein, der seine Fahrertür geöffnet und den von hinten kommenden Radfahrer übersehen haben soll, wie ein Sprecher der Polizei in Mönchengladbach am Sonntag mitteilte. Der 73-jährige Radler habe beim Sturz auf den Kopf am Samstag erhebliche Verletzungen davongetragen, obwohl er einen Fahrradhelm trug. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.