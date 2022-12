Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall 71-Jähriger fährt gegen Brückenpfeiler und stirbt Von dpa | 29.12.2022, 08:41 Uhr

Ein 71-Jähriger ist bei einem Autounfall in Schwerte (Kreis Unna) ums Leben gekommen. Er sei am späten Mittwochabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und ungebremst gegen einen Brückenpfeiler gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar.