Nach dem gewaltsamen Tod eines 71-Jährigen in Hilchenbach-Müsen (Kreis Siegen-Wittgenstein) ermittelt die Polizei gegen ein Familienmitglied des Opfers. Der 42 Jahre alte Mann solle dem Amtsgericht Siegen vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das werde bereits am Dienstagmittag erfolgen, sagte ein Sprecher der Polizei.