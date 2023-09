Aachen 70 Jahre alte Kioskbetreiberin vertreibt bewaffnete Räuber Von dpa | 12.09.2023, 11:12 Uhr | Update vor 35 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 70 Jahre alte Kioskbetreiberin hat in Aachen zwei bewaffnete Räuber in die Flucht geschlagen. Die Täter hätten die Frau am späten Montagabend mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Doch die 70-Jährige dachte den Angaben zufolge gar nicht daran, den Männern ihre Tageseinnahmen auszuhändigen. Selbst als einer der Angreifer mit einer Reizgaspistole auf sie geschossen habe, habe sie sich ein paar Möbelstücke gegriffen und die Männer in die Flucht geschlagen. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Fahndung nach den beiden etwa 20 bis 25 Jahre alten Räubern sei zunächst erfolglos geblieben, hieß es.