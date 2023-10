Verkehrsunfall 70 Jahre alte Fußgängerin stirbt bei Unfall in Ense Von dpa | 20.10.2023, 08:02 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Bei einem Unfall in Ense (Kreis Soest) ist eine 70 Jahre alte Fußgängerin tödlich verunglückt. Eine 63 Jahre alte Frau sei mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe mit ihrem Auto die Fußgängerin auf dem Gehweg erfasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 70-Jährige sei zwischen dem Auto und einer Mauer eingeklemmt worden. Sie erlag am Donnerstag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.