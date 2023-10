Recklinghausen 7. Tarifrunde für Einzelhandel gestartet Von dpa | 17.10.2023, 18:31 Uhr | Update vor 1 Std. Verhandlungsrunde im Tarifstreit Einzelhandel Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Im Tarifstreit des nordrhein-westfälischen Einzelhandels sind am Dienstag in Recklinghausen die Tarifparteien zur 7. Verhandlungsrunde zusammengekommen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi dauerten die Gespräche am späten Nachmittag an. Über den Stand der Verhandlungen wurde zunächst nichts bekannt.