Gericht 69-Jährige als Terror-Unterstützerin verurteilt Von dpa | 21.07.2023, 12:29 Uhr

Eine 69-Jährige aus dem westfälischen Ibbenbüren ist als Unterstützerin der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf sprach die Frau am Freitag schuldig. Die Rentnerin muss außerdem 1500 Euro Geldauflage an die Staatskasse zahlen.