Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr 68-Jähriger stirbt bei Autounfall in Wesel Von dpa | 19.03.2023, 20:16 Uhr

Bei einem Autounfall in Wesel ist ein 68-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntagmittag aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.