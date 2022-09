Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln 68-Jähriger soll Schuss auf spielende Kinder abgegeben haben Von dpa | 07.09.2022, 17:01 Uhr

Ein 68-Jähriger soll in Köln einen Schuss auf spielende Kinder vor seinem Wohnhaus abgegeben haben. Am frühen Dienstagabend sei es daher zu einem entsprechenden Großeinsatz der Polizei gekommen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Aus etwa zehn Metern Entfernung soll der Mann auf mehrere Kinder geschossen haben und anschließend in seine Wohnung zurückgegangen sein. Kein Kind sei verletzt worden, erklärte die Polizei.