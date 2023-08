Mettmann 67-Jährige rangiert mit Auto und erfasst Ehemann Von dpa | 28.08.2023, 13:53 Uhr | Update vor 32 Min. Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Einparken in ihre Garage hat eine 67 Jahre alte Autofahrerin in Mettmann ihren Ehemann erfasst und schwer verletzt. Der 66 Jahre alte Beifahrer war zuvor ausgestiegen, um das Garagentor zu öffnen, teilte die Polizei am Montag mit. Als die 67-Jährige dann einparken wollte, habe sie ihren Mann mit der geöffneten Beifahrertür erfasst. Durch den Zusammenstoß habe die Frau einen Schock erlitten und die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie rollte demnach rückwärts die abschüssige Einfahrt hinab und kollidierte mit zwei geparkten Wagen.