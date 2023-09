Hamm 64-Jähriger stürzt mit Quad: Schwer verletzt Von dpa | 25.09.2023, 05:44 Uhr | Update vor 12 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall in Hamm ist ein Quadfahrer schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war am Sonntag auf der Römerstraße in Richtung Süden unterwegs, als er aufgrund bislang ungeklärter Umstände und ohne erkennbare Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.