Köln 62-Jährige tot in Bachlauf entdeckt: Suche nach SUV-Fahrer Von dpa | 29.08.2022, 16:08 Uhr

Zehn Tage nach der Entdeckung der Leiche einer 62-jährigen Frau in einem Bachlauf in Köln sucht die Polizei den Fahrer eines blauen SUV mit Siegburger Kennzeichen. Wie die Ermittlungen nach dem Fund der Leiche ergaben, war die 62-Jährige drei Tage vor ihrem Tod in einen Verkehrsunfall verwickelt und von einem SUV angefahren worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.