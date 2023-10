Unfall 61-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt Von dpa | 17.10.2023, 06:55 Uhr | Update vor 44 Min. Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 61 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Straße im Norden von Köln von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Zeugenaussagen zufolge sei sie bei Rot über die Ampel an der Neusser Landstraße gelaufen, teilte die Polizei Köln in der Nacht zu Dienstag mit. Dabei sei die 61-Jährige von einer 48 Jahre alten Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Strecke war am Montagabend für rund vier Stunden gesperrt und wurde um kurz vor 02.00 Uhr am frühen Dienstagmorgen wieder freigegeben. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.