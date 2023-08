Terrororganisation 6000 Euro Geldstrafe für IS-Unterstützer Von dpa | 10.08.2023, 16:51 Uhr | Update vor 56 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein ehemaliger Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat ist in Düsseldorf zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der 31-Jährige aus Bielefeld habe die Terrorgruppe mit 750 Euro unterstützt, teilte das Oberlandesgericht am Donnerstag mit. Er habe das Geld an einen für den IS tätigen Finanzagenten in die Türkei überwiesen. Die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft hatte Anklage gegen den Deutsch-Russen erhoben.