Ostermärsche 2023 – Düsseldorf Foto: David Young/dpa up-down up-down Demonstrationen 600 Teilnehmer bei Ostermarsch-Kundgebung in Düsseldorf Von dpa | 08.04.2023, 17:37 Uhr

Etwa 600 Menschen sind am Karsamstag beim Ostermarsch Rhein-Ruhr von Duisburg nach Düsseldorf gezogen. Das teilte die Polizei am frühen Abend mit. Seit mehr als 60 Jahren wird an Ostern gegen Atomwaffen und für Frieden demonstriert. Das zentrale Thema der diesjährigen Friedensmärsche ist der Ukrainekrieg.