Unfälle 60-Jähriger unter eigenem Auto eingeklemmt: Schwer verletzt Von dpa | 08.10.2023, 10:25 Uhr

Ein 60-Jähriger ist in Witten von seinem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann aus seinem Wagen gestiegen, um die Bremse seines Fahrzeuganhängers zu lösen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich habe sich das Fahrzeug auf der abschüssigen Straße in Bewegung gesetzt und sei rückwärts gerollt. Den Angaben zufolge wurde der 60-Jährige am Freitag von der geöffneten Fahrertür getroffen, stürzte zu Boden und wurde unter dem Vorderrad des Autos eingeklemmt. Zeugen hätten den schwer verletzten Mann befreit. Er kam in ein Krankenhaus.