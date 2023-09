Unfall 58-Jähriger stürzt aus Baumkrone in Gartenteich Von dpa | 10.09.2023, 12:08 Uhr | Update vor 19 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Sturz von einem Baum hat sich ein 58-Jähriger in Mönchengladbach schwere Verletzungen zugezogen. Er sei am Samstagnachmittag im Zuge von Gartenarbeiten aus der Baumkrone gefallen und am Rande des Gartenteichs im Nachbargrundstück gelandet, teilte die Feuerwehr Mönchengladbach am Sonntagvormittag mit. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, habe der Verletzte mit seiner unteren Körperhälfte im Wasser gelegen. Die Feuerwehr habe ihn mit einer Schaufeltrage geborgen. Auch ein Rettungshubschrauber sei zur Versorgung des 58-Jährigen vor Ort gewesen. Danach sei er mit einem Rettungswagen in ein regionales Traumazentrum gefahren worden.