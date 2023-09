Flughafen Köln/Bonn 57-Jähriger wegen Irrfahrt vor Gericht Von dpa | 21.09.2023, 17:21 Uhr | Update vor 20 Min. Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Irrfahrt in einem Parkhaus des Flughafens Köln/Bonn im März dieses Jahres soll ein 57-Jähriger mehrere Menschen verletzt und erheblichen Sachschaden angerichtet haben. Seit Donnerstag steht der Mann nun in einem sogenannten Sicherungsverfahren vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist. Sie beantragte die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie.