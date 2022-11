Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen 56-Jähriger in Moers vermisst: Polizei geht von Mord aus Von dpa | 04.11.2022, 13:06 Uhr

Im Fall eines 56-jährigen vermissten Mannes aus Moers geht die Polizei inzwischen davon aus, dass der Mann umgebracht wurde. Drei Wochen nach seinem Verschwinden sei seine Wohnung in Brand gesetzt worden, berichtete die Polizei in Duisburg am Freitag. Die Mordkommission sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Verschwundenen machen können.