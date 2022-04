ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Ermittlungen 55-Jähriger in Düsseldorf beinahe umgebracht Von dpa | 27.04.2022, 15:44 Uhr

Ein 55-Jähriger ist in Düsseldorf beinahe umgebracht worden. Der Mann sei von einer Zeugin lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung liegend entdeckt worden, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.