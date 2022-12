Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen 55-Jähriger soll Frau getötet haben: Auch er tot Von dpa | 07.12.2022, 19:01 Uhr

Ein Mann soll in einem Haus in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) eine 48 Jahre alte Frau getötet haben. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten die Leiche des 55-Jährigen, der sich offenbar umgebracht hat, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Ein Polizeisprecher sagte, es müsse noch verifiziert werden, in welcher Beziehung die beiden standen.