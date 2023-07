Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Höxter 53-Jähriger stirbt nach Verpuffung auf Geburtstagsfeier Von dpa | 16.07.2023, 10:46 Uhr | Update vor 31 Min.

Nach der Verpuffung beim Anzünden eines Ofens auf einer Geburtstagsfeier in Höxter ist ein 53 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Bisherigen Ermittlungen zufolge war durch eine falsche Bedienung beim Anzünden eines Ethanol-Ofens eine Stichflamme entstanden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Dadurch kam es am Freitagabend bei der Geburtstagsfeier im Freien zu der Verpuffung.