Kriminalität 53-Jähriger nach Messerangriff auf Obdachlosen in U-Haft Von dpa | 02.07.2023, 16:01 Uhr

Nach dem lebensbedrohlichen Angriff auf einen Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in Kempen am Niederrhein (Kreis Viersen) ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Der 53 Jahre alte Mann wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er werde verdächtigt, den 43-Jährigen in der Nacht zum Samstag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben.