Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf 53-Jährige nach Wohnungsbrand tot aufgefunden Von dpa | 02.10.2022, 16:08 Uhr

Die Feuerwehr hat in Düsseldorf nach einem Wohnungsbrand eine 53-jährige Frau tot aufgefunden. Ein Nachbar habe die Einsatzkräfte am Sonntagmittag wegen Brandgeruch alarmiert, teilte die Feuerwehr mit. In der verrauchten Wohnung fanden die Wehrleute dann die leblose Frau vor; der Brand war erloschen. Ein Notarzt konnte nur den Tod der 53-Jährigen feststellen. Woran die Frau starb und wie es zu dem Feuer kam, ist noch Teil von Ermittlungen, sagte die Polizei.