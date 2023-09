Paderborn 51-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Betonwerk Von dpa | 20.09.2023, 15:30 Uhr | Update vor 14 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betonwerk in Paderborn ist am Mittwoch ein Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 51-Jährige am Morgen bei Arbeiten mit einem Schwerlastkran eingeklemmt worden. Seine Kollegen konnten ihn zwar noch befreien, der Mann starb aber laut Mitteilung noch am Unglücksort. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.