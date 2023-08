Trauer um Verstorbenen 51-Jähriger stirbt bei Amateur-Radrennen am Niederrhein Von dpa | 21.08.2023, 15:44 Uhr | Update vor 28 Min. Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Ein Radfahrer ist bei einem Amateur-Rennen am Niederrhein ums Leben gekommen. Der 51-Jährige sei am Sonntag auf gerader Strecke neben einem anderen Rennteilnehmer gefahren, als sich die Räder der beiden berührten, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Fahrer sind demnach gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt. Der 51-Jährige hat sich Zeugen zufolge überschlagen und ist schließlich gegen einen Baum geprallt. Er starb wenig später im Krankenhaus.