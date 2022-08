Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 51-Jähriger fährt mit Fahrzeug gegen Baum und stirbt Von dpa | 29.08.2022, 05:35 Uhr

Ein 51 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen ist mit seinem dreirädrigen Fahrzeug in einer Kurve von einer Landstraße in Sachsen-Anhalt abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei am Sonntagnachmittag noch am Unfallort nahe Kelbra gestorben, teilte die Polizei mit.