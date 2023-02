Drohende Tarifauseinandersetzung bei der K+S Minerals Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Börde 500 Beschäftigte protestieren am K+S Werk für höhere Löhne Von dpa | 21.02.2023, 16:48 Uhr

Rund 500 Beschäftigte haben beim Kaliförderer K+S Minerals and Agriculture in Zielitz (Landkreis Börde) für höhere Löhne protestiert. „Als letztes Signal vor Warnstreiks“ sei die einstündige Aktion am Dienstag vor dem Werkstor zu verstehen, sagte ein Sprecher der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Die K+S Minerals and Agriculture GmbH ist auf den Abbau von Kalisalz spezialisiert und ein Tochterunternehmen der K+S AG.