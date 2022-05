ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Gewalttat 50-Jähriger schlägt mit Eisenstange auf Ex-Freundin ein Von dpa | 13.05.2022, 05:40 Uhr

Ein 50 Jahre alter Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin (44) in Münster mit einer Eisenstange angegriffen und schwer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, soll der Mann ohne festen Wohnsitz seiner Ex-Freundin in der Nähe ihrer Wohnung aufgelauert und sie unvermittelt angegriffen haben. Er soll der Frau mehrmals mit einer Eisenstange auf den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben.