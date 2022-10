Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall 50-Jähriger verunglückt mit Quad: Lebensgefährlich verletzt Von dpa | 04.10.2022, 21:41 Uhr

Ein 50 Jahre alter Mann ist in Tecklenburg (Kreis Steinfurt) mit einem Quad verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Dienstagabend allein mit dem Fahrzeug auf dem Gelände einer Firma unterwegs gewesen, aus ungeklärten Gründen zu Fall gekommen und vom Quad gestürzt, teilte die Polizei in Steinfurt mit. Der Schwerstverletzte wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.