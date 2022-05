ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Oberhausen 49-Jähriger an Haltestelle von Bus überrollt Von dpa | 23.05.2022, 15:27 Uhr

An einer Bushaltestelle vor dem Oberhausener Hauptbahnhof ist ein 49-Jähriger auf die Fahrbahn gestürzt und von einem Bus überrollt worden. Der Mann sei am Sonntag schwer am Bein verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Unfallursache werde ermittelt. Nach ersten Zeugenbefragungen an der Haltestelle soll das Opfer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden haben, teilte die Polizei mit. Polizisten hätten Erste Hilfe geleistet und etwa die starke Blutung am Bein des Mannes mit einer Aderpresse gestoppt. Der 49-Jährige kam ins Krankenhaus.