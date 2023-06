Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 49-Jähriger stirbt nach Messerattacke Von dpa | 05.06.2023, 13:53 Uhr

Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht zu Montag in Bochum erstochen worden. Kurz danach sei in der Nähe ein 36 Jahre alter Mann festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der dringend tatverdächtige und polizeibekannte Mann hatte demnach ein Messer bei sich. Es sei davon auszugehen, dass dies die Tatwaffe sei, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Zum Motiv und den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben. Der Mann soll „zeitnah“ einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mordkommission ermittelt.