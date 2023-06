Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Warendorf 49-Jähriger stirbt beim Wasserskifahren Von dpa | 04.06.2023, 20:29 Uhr

Beim Wasserskifahren auf einem See in Beckum (Kreis Warendorf) ist ein 49 Jahre alter Mann am Sonntag ums Leben gekommen. Der Mann aus Rheda-Wiedenbrück sei auf dem Tuttenbrocksee ins Wasser gefallen und nicht wieder aufgetaucht, sagte ein Polizeisprecher. Erst später habe er tot geborgen werden können. Die Kriminalpolizei geht bisher von einem Unglücksfall aus, die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.