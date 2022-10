Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln 49-Jähriger am Hauptbahnhof geschlagen und bestohlen Von dpa | 28.10.2022, 11:40 Uhr

Ein 49-Jähriger ist am Kölner Hauptbahnhof von zwei Frauen brutal geschlagen und anschließend von einem Jugendlichen bestohlen worden. Bei dem Vorfall habe der Mann zudem eine Nasenbeinfraktur erlitten, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Zu den Schlägen sei es am Donnerstagabend gekommen.