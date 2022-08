Unfall FOTO: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamm 49-Jährige wird von eigenem Auto überrollt und stirbt Von dpa | 26.08.2022, 07:04 Uhr

Eine 49-Jährige ist in Hamm von ihrem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der Ehemann fand die Leiche der Frau am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr in der Hauseinfahrt, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Weil die Hauseinfahrt leicht abschüssig sei, gehe man bislang von einem Unglücksfall aus. Es gebe keine Zeuginnen oder Zeugen, daher sei der genaue Hergang noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.