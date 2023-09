Kriminalität 48-Jähriger bei Streit von Messerstich verletzt Von dpa | 10.09.2023, 17:16 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Ein 48-Jähriger ist bei einem Streit in Münster von einem Messerstich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend nach ersten Erkenntnissen bei einer verbalen Auseinandersetzung von zwei Personen angegriffen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.