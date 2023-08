Rhein-Sieg-Kreis 47-Jähriger bei Dating-App-Treffen bewusstlos geschlagen Von dpa | 03.08.2023, 16:38 Uhr | Update vor 1 Std. Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 47-jähriger Mann ist in Windeck östlich von Bonn bei einem Treffen, das er über eine Dating-App vereinbart hatte, bewusstlos geschlagen worden. Der Mann sei mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Siegburg am Donnerstag mit.