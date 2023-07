Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Internet 46-Jähriger setzt falsche Notrufe im Livestream ab Von dpa | 02.07.2023, 13:26 Uhr

Ein 46-jähriger Mann hat mehrere falsche Notrufe bei der Polizei abgesetzt und sich dabei live im Internet gefilmt. Der erste Notruf ging wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Restaurant in Essen ein, bei der mehrere Menschen durch Messer verletzt worden wären. Beim zweiten Mal wegen eines vermeintlichen Brandes im Stadtteil Rüttenscheid. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach habe sich weder die Schlägerei noch das Feuer bestätigt.