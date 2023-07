Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle 44-Jähriger kommt von Fahrbahn ab: Schwer verletzt Von dpa | 15.07.2023, 18:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 44-Jähriger hat sich mit seinem Auto im Kreis Warendorf um einen Baum gedreht und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend auf der L831 aus Beelen in Richtung Greffen gefahren, als sein Auto aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Baum zusammenstieß, teilte die Polizei am Samstag mit. Rettungskräfte befreiten den Mann, der in ein Krankenhaus kam.