Prozess 42 Jahre alter Mann nach Explosion in Geisterbahn verurteilt Von dpa | 18.04.2023, 16:35 Uhr

Das Amtsgericht Düren hat einen 42 Jahre alten Mann wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion auf einer Kirmes verurteilt. Das Gericht verurteilte den geständigen Mann am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er hatte zugegeben, Anfang August 2022 in einer Geisterbahn eine Plastikflasche zur Explosion gebracht zu haben. Ein ähnlicher Vorfall auf der Düsseldorfer Rheinkirmes, der dem Mann auch zugeschrieben wird, war nicht Gegenstand des Dürener Verfahrens. In beiden Fällen war niemand verletzt worden.