Auseinandersetzung 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger gefasst Von dpa | 08.06.2023, 20:08 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in Mönchengladbach hat ein 42 Jahre alter Mann Stichverletzungen am Oberkörper erlitten. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sie nahm einen 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 42-Jährige schwebte zunächst in Lebensgefahr, sein Zustand stabilisierte sich bis zum Abend. Auch der Tatverdächtige erlitt bei dem Streit am Donnerstagmittag eine Verletzung, die ärztlich im Krankenhaus behandelt werden musste.