Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 41-Jähriger nutzt gefundenen Geldbeutel für Erpressung Von dpa | 17.01.2023, 10:44 Uhr

Ein 21-Jähriger hat am Dortmunder Hauptbahnhof seinen Geldbeutel verloren und ist vom Finder erpresst worden. Dieser forderte per Telefon 200 Euro dafür, dass er dem jungen Mann das Portemonnaie mit wichtigen Dokumenten wieder zurückgibt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Polizisten fuhren mit zum vereinbarten Übergabeort und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41 Jahre alten Finder und Erpresser ein.