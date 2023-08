Viersen 41-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt Von dpa | 18.08.2023, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung im Kempen bei Krefeld niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 38-Jähriger sei als Verdächtiger festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.