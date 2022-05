Teile eines Dachs hängen über die Fassade eines Innenausstatters. Foto: Lino Mirgeler/dpa FOTO: Lino Mirgeler Paderborn 40 Verletzte und „Schneise der Verwüstung“ nach Unwetter Von dpa | 20.05.2022, 22:31 Uhr

Kaputte Dächer, Fensterscheiben und Autos, überall Zerstörungen in der Stadt: Paderborn und Lippstadt wurden vom Unwetter mit mutmaßlichen Tornados am Freitag massiv getroffen. In Paderborn gab es bis zu 40 Verletzte und Millionenschaden.