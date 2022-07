ARCHIV - Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Migration 40 Prozent der Schülerschaft hat Zuwanderungsgeschichte Von dpa | 29.07.2022, 08:19 Uhr | Update vor 1 Std.

In Nordrhein-Westfalen hatten 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler im vergangenen Schuljahr eine Zuwanderungsgeschichte. Das waren knapp 964.200 Kinder und Jugendliche unter den insgesamt gut 2,4 Millionen Schülern an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag berichtete. Damit sei ein leichter Zuwachs von 0,6 Prozentpunkten zu verzeichnen. An den Hauptschulen hatten fast zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund.