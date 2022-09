Flughafen Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Herbstferien 40 Minuten Wartezeit an den Flughäfen Düsseldorf und Köln Von dpa | 30.09.2022, 16:03 Uhr

Zu Beginn der Herbstferien ist es in Nordrhein-Westfalen wieder zu Wartezeiten auf den Flughäfen gekommen. Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens berichtete am Freitag von 20 bis 40 Minuten Wartezeit an der Sicherheitskontrolle am frühen Nachmittag. Auch der Flughafen Köln/Bonn teilte um über Twitter eine Wartezeit von 40 Minuten mit.