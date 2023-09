Soest 39-Jähriger verliert Kontrolle über Motorrad: Verletzung Von dpa | 25.09.2023, 05:45 Uhr | Update vor 12 Min. Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Alleinunfall im Kreis Soest ist ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige verlor am Sonntag in einer Kurve im Erwitter Ortsteil Böckum die Kontrolle über sein Motorrad, berührte mit dem Vorderrad die rechte Bordsteinkante und kam zu Fall, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.