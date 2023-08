Ermittlungen 37-Jähriger nach Messerangriff auf Ehefrau in U-Haft Von dpa | 19.08.2023, 17:24 Uhr | Update vor 1 Std. Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Messerangriff auf seine Frau sitzt ein 37-Jähriger in Iserlohn wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Frau wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt, derzeit ist der Zustand der 35-Jährigen aber stabil. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde der Ehemann am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Zur Nationalität des Mannes machten die Ermittler auch auf Nachfrage keine Angaben.